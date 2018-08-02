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Захарова рассказала о результатах осмотра тел убитых в ЦАР журналистов
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    Захарова рассказала о результатах осмотра тел убитых в ЦАР журналистов

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    Захарова рассказала о результатах осмотра тел убитых в ЦАР журналистов

    Москва, 2 августа. Следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов не обнаружено, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после осмотра тел местными врачами.

    «По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — заявила Захарова ТАСС.

    О гибели в Центральноафриканской республике троих российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля стало известно 31 августа. Их тела обнаружили в машине в 33 км от Сибута. На месте происшествия работает следственная группа, направленная властями ЦАР.

    В МИД РФ уточнили, что журналисты находились в ЦАР по туристическим визам. Более того, власти ЦАР пытались отговорить их от посещения территорий, не находящихся под контролем правительства.

    Захарова рассказала о результатах осмотра тел убитых в ЦАР журналистов

    Автор: Катерина Михайлиди
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