Захарова рассказала о результатах осмотра тел убитых в ЦАР журналистов

Москва, 2 августа. Следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов не обнаружено, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после осмотра тел местными врачами.

«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — заявила Захарова ТАСС.

О гибели в Центральноафриканской республике троих российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля стало известно 31 августа. Их тела обнаружили в машине в 33 км от Сибута. На месте происшествия работает следственная группа, направленная властями ЦАР.

В МИД РФ уточнили, что журналисты находились в ЦАР по туристическим визам. Более того, власти ЦАР пытались отговорить их от посещения территорий, не находящихся под контролем правительства.