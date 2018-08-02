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Турция может закрыть для США военную базу Инджирлик — американский эксперт
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    Турция может закрыть для США военную базу Инджирлик — американский эксперт

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    Турция может закрыть для США военную базу Инджирлик — американский эксперт

    Москва, 2 августа. Старший аналитик Центра двухпартийной политики в Вашингтоне Николас Дэнфорт считает, что турецкие власти могут закрыть для американских военных базу Инджирлик на фоне возникшей напряженности в отношениях между странами.

    Эксперт считает, что Вашингтону необходимо пересмотреть свою политику в ближневосточном регионе исходя из того, что «минимальный уровень турецкого сотрудничества уже нельзя воспринимать как должное».

    По мнению Дэнфорта, отношения между Вашингтоном и Анкарой испортились по ряду факторов, в том числе из-за отказа турецких властей освобождать американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году. Кроме того, добавил эксперт, отказ Турции вводить санкции против Ирана, нежелание Вашингтона поставлять истребители F-35 из-за закупок российских зенитных ракетных систем С-400, а также поддержка США сирийских и иракских курдов в совместных операциях против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) поспособствовали ухудшению отношений между странами. 

    Дэнфорт отметил, что отношения между Турцией и США находятся «на грани драматического кризиса», сообщает РИА Новости. 

    Напомним, отношения между Вашингтоном и Анкарой обострились из-за задержания турецкими властями американского пастора Эндрю Брансона в 2016 году. Его подозревают в связях с запрещенными в Турции организациями.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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