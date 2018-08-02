Турция может закрыть для США военную базу Инджирлик — американский эксперт

Москва, 2 августа. Старший аналитик Центра двухпартийной политики в Вашингтоне Николас Дэнфорт считает, что турецкие власти могут закрыть для американских военных базу Инджирлик на фоне возникшей напряженности в отношениях между странами.

Эксперт считает, что Вашингтону необходимо пересмотреть свою политику в ближневосточном регионе исходя из того, что «минимальный уровень турецкого сотрудничества уже нельзя воспринимать как должное».

По мнению Дэнфорта, отношения между Вашингтоном и Анкарой испортились по ряду факторов, в том числе из-за отказа турецких властей освобождать американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году. Кроме того, добавил эксперт, отказ Турции вводить санкции против Ирана, нежелание Вашингтона поставлять истребители F-35 из-за закупок российских зенитных ракетных систем С-400, а также поддержка США сирийских и иракских курдов в совместных операциях против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) поспособствовали ухудшению отношений между странами.

Дэнфорт отметил, что отношения между Турцией и США находятся «на грани драматического кризиса», сообщает РИА Новости.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Анкарой обострились из-за задержания турецкими властями американского пастора Эндрю Брансона в 2016 году. Его подозревают в связях с запрещенными в Турции организациями.

1 Организация запрещена на территории РФ.