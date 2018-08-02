Лавров рассказал о предстоящих встречах лидеров России и Китая

Сингапур, 2 августа. До конца текущего года между Россией и Китаем состоится ряд встреч, в том числе на высшем уровне. Об этом в четверг на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что в настоящее время стратегическое партнерство Москвы и Пекина развивается поступательно, а также отметил успешность государственного визита в Китай российского президента Владимира Путина. Лавров напомнил, что в конце июля Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином «на полях» саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.

«Целый ряд двусторонних встреч, в том числе на высшем уровне, предстоит до конца текущего года», — подчеркнул глава российского МИД.

Он обратил внимание, что Москва заинтересована в эффективности контактов, их результативности и намерена углублять взаимодействие с Пекином.

Ван И также отметил «теплую и дружественную атмосферу» встречи Путина и Си Цзиньпина на саммите БРИКС. Это, по его словам, говорит о «высоком уровне и важности всестороннего стратегического партнерства».

Напомним, визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоялся в начале июня. Стороны традиционно обменялись подарками. Как передавало URA.RU, российскому лидеру подарили статуэтку с его лицом.