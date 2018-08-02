В Крыму рассказали об успехах строительства трассы «Таврида»

Симферополь, 2 августа. Строительство федеральной трассы «Таврида» идет по графику, готовность первой очереди составляет 65%.

Об этом рассказал руководитель государственного комитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов. Он отметил, что ход строительства «Тавриды», а также все работы находятся под постоянным контролем. По словам Карпова, подрядчик уже выполнил укладку двух полос асфальтобетона общей протяженностью в 100 из 190 километров.

Как пишет РИА Новости, строительство «Тавриды» будет идти в семь этапов. Шесть из этапов будут реализованы в Крыму, еще один — в Севастополе. При этом строительство идет одновременно на всех этапах.

В первую очередь будет возведена дорога от Керчи до Симферополя (первый-четвертый этапы – 190 километров), движение по трассе запустят до конца 2018 года. Движение по всей трассе заработает в декабре 2020 года. Общая готовность трассы сейчас составляет 35%.