Меню
Россия
В Крыму рассказали об успехах строительства трассы «Таврида»
Россия
Командующий рассказал о разработке новой техники для ВДВ до 2027 года
Следующая новость
Загрузка...

    В Крыму рассказали об успехах строительства трассы «Таврида»

    101

    В Крыму рассказали об успехах строительства трассы «Таврида»

    Симферополь, 2 августа. Строительство федеральной трассы «Таврида» идет по графику, готовность первой очереди составляет 65%.

    Об этом рассказал руководитель государственного комитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов. Он отметил, что ход строительства «Тавриды», а также все работы находятся под постоянным контролем. По словам Карпова, подрядчик уже выполнил укладку двух полос асфальтобетона общей протяженностью в 100 из 190 километров.

    Как пишет РИА Новости, строительство «Тавриды» будет идти в семь этапов. Шесть из этапов будут реализованы в Крыму, еще один — в Севастополе. При этом строительство идет одновременно на всех этапах.

    В первую очередь будет возведена дорога от Керчи до Симферополя (первый-четвертый этапы – 190 километров), движение по трассе запустят до конца 2018 года. Движение по всей трассе заработает в декабре 2020 года. Общая готовность трассы сейчас составляет 35%.

    В Крыму рассказали об успехах строительства трассы «Таврида»

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.