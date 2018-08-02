Секунды, когда жизнь меняется: Тарасов опубликовал трогательное видео о рождении дочери

Москва, 2 августа. Полузащитник столичного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram трогательное видео, на которым запечатлены первые мгновения жизни его новорожденной дочери.

Хавбек железнодорожников поделился трогательным видео, на котором запечатлена подготовка к родам его супруги Анны Костенко, а также появление на свет новорожденной дочери, пишут «Дни.ру».

«Секунды, когда жизнь меняется навсегда», — подписал ролик Тарасов.

Напомним, российский футболист стал отцом во второй раз. Это первый ребенок от третьей супруги хавбека — модели Анастасии Костенко.

Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года. В составе красно-зеленых он провел 173 матча и записал на свой счет 12 мячей.