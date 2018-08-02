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Секунды, когда жизнь меняется: Тарасов опубликовал трогательное видео о рождении дочери
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    Секунды, когда жизнь меняется: Тарасов опубликовал трогательное видео о рождении дочери

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    Секунды, когда жизнь меняется: Тарасов опубликовал трогательное видео о рождении дочери

    Москва, 2 августа. Полузащитник столичного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram трогательное видео, на которым запечатлены первые мгновения жизни его новорожденной дочери.

    Хавбек железнодорожников поделился трогательным видео, на котором запечатлена подготовка к родам его супруги Анны Костенко, а также появление на свет новорожденной дочери, пишут «Дни.ру».

    «Секунды, когда жизнь меняется навсегда», — подписал ролик Тарасов.

    Напомним, российский футболист стал отцом во второй раз. Это первый ребенок от третьей супруги хавбека — модели Анастасии Костенко.

    Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года. В составе красно-зеленых он провел 173 матча и записал на свой счет 12 мячей.

    Автор: Дана Балан
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