Меню
Технологии
Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом
Новороссия
Обстрел ВСУ спровоцировал пожары в ДНР
Следующая новость
Загрузка...

    Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом

    675

    Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом

    Москва, 2 августа. Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали десять самых популярных иномарок с пробегом на российском рынке за первые шесть месяцев 2018 года.

    Согласно данным агентства, в 2018 году россияне стали чаще покупать подержанные легковые автомобили. Всего с января по июнь российские автолюбители приобрели 1 миллион 820 тысяч таких машин, что на 4,7% превышает аналогичный показатель прошлого года.

    Рейтинг наиболее популярных иномарок с пробегом возглавил Ford Focus. За первое полугодие 2018 года было реализовано 63,2 тысячи машин данной модели. На второй строчке оказалась Toyota Corolla (49,7 тысячи проданных автомобилей). Тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris (44,1 тысячи штук).

    Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом

    Популярностью у российских автолюбителей пользуются KIA Rio и Toyota Camry, расположившиеся на четвертом и пятом местах соответственно. Также в топ-10 вошли Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexia и Volkswagen Passat.

    Ранее, как передавало URA.RU, российский автомобиль Lada попал в число самых продаваемых машин в Европе.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.