Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом

Москва, 2 августа. Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали десять самых популярных иномарок с пробегом на российском рынке за первые шесть месяцев 2018 года.

Согласно данным агентства, в 2018 году россияне стали чаще покупать подержанные легковые автомобили. Всего с января по июнь российские автолюбители приобрели 1 миллион 820 тысяч таких машин, что на 4,7% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Рейтинг наиболее популярных иномарок с пробегом возглавил Ford Focus. За первое полугодие 2018 года было реализовано 63,2 тысячи машин данной модели. На второй строчке оказалась Toyota Corolla (49,7 тысячи проданных автомобилей). Тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris (44,1 тысячи штук).

Популярностью у российских автолюбителей пользуются KIA Rio и Toyota Camry, расположившиеся на четвертом и пятом местах соответственно. Также в топ-10 вошли Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexia и Volkswagen Passat.

Ранее, как передавало URA.RU, российский автомобиль Lada попал в число самых продаваемых машин в Европе.