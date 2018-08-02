Госдеп США похвалил Facebook за удаление подстрекательских аккаунтов

Вашингтон, 2 августа. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки приветствует решение американской компании Facebook удалить управляемые за пределами США аккаунты, заявила представитель ведомства Хизер Науэрт.

По ее словам, удаление администрацией социальной сети страниц, разжигающих рознь и насилие», положительно скажется на жизни страны. Науэрт призвала последовать примеру Facebook все технологические компании. По ее мнению, надо «предпринять агрессивный подход к этой коварной проблеме».

Как писала «Газета.ru», ранее Facebook заявила, что в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в социальной сети были удалены около 30 аккаунтов.

Ранее Facebook заявила об «очередных попытках политического влияния на результаты выборов». Сообщается, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в соцсети были обнаружены и удалены несколько десятков подозрительных аккаунтов и страниц.