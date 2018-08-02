МЧС предупредило о крупном граде в ряде регионов России в августе

Москва, 2 августа. В течение августа в ряде российских регионов ожидается крупный град, предупреждает МЧС России со ссылкой на информацию Центра «Антистихия».

Как уточнили в ведомстве, риск выпадения крупного града сохраняется в Оренбургской и Самарской областях, Краснодарском крае, в Крыму, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, передает RT.

МЧС отмечает, что град может нанести ущерб населению, а также негативно повлиять на экономическую ситуацию.

Ранее, как передавало URA.RU, МЧС России сообщало о крупных природных пожарах на Ямале. Уточнялось, что причиной возгорания стали грозы.