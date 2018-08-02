Меню
Общество
МЧС предупредило о крупном граде в ряде регионов России в августе
Новороссия
Обстрел ВСУ спровоцировал пожары в ДНР
Следующая новость
Загрузка...

    МЧС предупредило о крупном граде в ряде регионов России в августе

    271

    МЧС предупредило о крупном граде в ряде регионов России в августе

    Москва, 2 августа. В течение августа в ряде российских регионов ожидается крупный град, предупреждает МЧС России со ссылкой на информацию Центра «Антистихия».

    Как уточнили в ведомстве, риск выпадения крупного града сохраняется в Оренбургской и Самарской областях, Краснодарском крае, в Крыму, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, передает RT.

    МЧС отмечает, что град может нанести ущерб населению, а также негативно повлиять на экономическую ситуацию.

    Ранее, как передавало URA.RU, МЧС России сообщало о крупных природных пожарах на Ямале. Уточнялось, что причиной возгорания стали грозы.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.