Приведет к геноциду Донбасса: в Госдуме отреагировали на военную помощь США Украине

Сенат Соединенных Штатов согласовал оборонный бюджет страны, в котором было предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности, об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщило украинское посольство в США. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий и содействии участия в программах обмена информацией», — говорится в заявлении.

Рост напряженности

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН решение американского сената. По его словам, помощь США представляет непосредственную угрозу для Донбасса.

«Это еще раз говорит о деструктивном подходе в отношении нашей страны. Понимая, что Украина имеет общую границу с Россией, выделением Киеву денег и летального оружия (противотанковые системы Javelin. — Прим. ФАН) США провоцируют эскалацию напряженности вблизи наших границ, в частности на юго-востоке Украины.

Все это — двойные стандарты со стороны Соединенных Штатов в отношении минских соглашений, за которые ратуют на словах Вашингтон, Берлин и Париж. На деле мы видим, что все наоборот. Все это в очередной раз вызывает у меня сожаление. В конечном итоге все это может привести к геноциду населения Донбасса. Минские соглашения снова под большой угрозой», — пояснил Юрий Швыткин.

Ранее поступала информация, что американский оборонный бюджет на 2009 финансовый год одобрила палата представителей конгресса. Теперь он должен поступить на подпись хозяину Белого дома Дональду Трампу.

Напомним, что оборонный бюджет на 2018-й финансовый год предусматривал помощь Киеву в размере 350 миллионов долларов. Так, в июле американское военное ведомство выделило 200 миллионов долларов на оборону.

Всего поддержка Соединенных Штатов Украине в области обороны с 2014 года превысила миллиард долларов.

