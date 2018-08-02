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Названы самые качественные смартфоны 2018 года
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    Названы самые качественные смартфоны 2018 года

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    Названы самые качественные смартфоны 2018 года

    Москва, 2 августа. Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний проверило смартфоны, представленные на рынке в 2018 году.

    Как говорится в сообщении ведомства, первые места по качеству заняли Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9 Plus. Далее, на третьем и четвертом местах, находятся также смартфоны от южнокорейского бренда Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, ранее занимавшие позиции лидеров.

    Названы самые качественные смартфоны 2018 года

    Пятым гаджетом по качеству назван iPhone 8 Plus, а на шестой позиции — Huawei P20 Pro. Кроме того, в десятку лидеров входят Galaxy Note 8 — гаджет от Samsung, iPhone 8 и iPhone X.

    Замыкает список Huawei-Mate 10 Pro. Как добавили в ведомстве Samsung отличился лучшим качеством звука, емкостью батареи, объемом памяти. Они также отметили качество звонков и водонепроницаемость телефонов. При этом гаджеты «яблочной» корпорации отличаются качеством снимков.

    Автор: Алия Садыкова
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