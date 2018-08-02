Япония продолжит разъяснять РФ свою позицию по размещению систем ПРО США

Токио, 2 августа. Японское правительство продолжит спокойно разъяснять российской стороне свою позицию по готовящемуся размещению на ее территории комплексов ПРО Aegis Ashore. Об этом в четверг на традиционной пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

«Мы продолжим спокойное разъяснение по этому вопросу», — подчеркнул он, добавив, что позиция японской стороны разъяснялась на состоявшихся в российской столице переговорах глав дипломатических и оборонных ведомств двух держав.

Он также выразил уверенность, что на предстоящем осенью Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018) позиция Японии по Aegis Ashore также будет детально изложена РФ.

Напомним, как ранее сообщил глава военного ведомства Японии Ицунори Онодэра по результатам двусторонних переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, он уточнил, что размещение американских комплексов ПРО Aegis Ashorе не несет угрозы РФ.

В конце прошлого года кабинет министров Японии решил разместить на севере и юго-западе острова Хонсю примерно в 2023 году два американских комплекса ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяют японские власти, должны обезопасить государство от ударов баллистических и, может быть, крылатых ракет.