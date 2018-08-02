Трамп с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном

Вашингтон, 2 августа. Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом глава Белого дома заявил в своем Twitter в ответ на доставку в США останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны.

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за то, что глава КНДР сдержал свое обещание и начал процесс доставки в США останков.

«Я не удивлен, что вы сделали такое доброе дело. Еще спасибо за ваше любезное письмо — я с нетерпением жду с вами встречи!» — подчеркнул американский лидер.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2018

Транспортный самолет с останками американских военных на борту приземлился в США в четверг. Корейская война продолжалась с 1950 по 1953 годы, в ней погибли и пропали без вести около 36,6 тысячи граждан США. В Северной Корее, по информации Пентагона, находятся останки свыше пяти тысяч американцев.

Ранее, как передавало URA.RU, Трамп опубликовал в своем Twitter письмо Ким Чен Ына, в котором северокорейский лидер благодарит США за «беспрецедентные усилия», которые они «прилагают для улучшения двусторонних отношений».