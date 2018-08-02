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Береговая охрана Японии задержала российского капитана рыболовного судна
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    Береговая охрана Японии задержала российского капитана рыболовного судна

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    Береговая охрана Японии задержала российского капитана рыболовного судна

    Токио, 2 августа. В Японии задержали гражданина России — капитана рыболовного судна, шедшего под флагом Того.

    Как пишет агентство Kyodo, судно заметили в исключительной экономической зоне Японии. Береговая охрана попыталась остановить судно для осмотра, однако экипаж проигнорировал просьбу. Отмечается, что корабль попытался скрыться. Сотрудники береговой охраны пустились в погоню. Выяснилось, что на судне работают 14 человек, в том числе российский гражданин. Национальность других моряков пока неизвестна.

    Правоохранительные органы намерены выяснить, что делало судно в японской исключительной экономической зоне.

    Ранее URA.ru писало, что промысловое судно из Северной Кореи задержано в российских водах в Приморье. При задержании один российский пограничник был ранен, а северокорейский моряк погиб.

    Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 октября 2016 года в районе банки Кито-Ямато в Японском море. 

    Береговая охрана Японии задержала российского капитана рыболовного судна

    Автор: Алия Садыкова
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