Береговая охрана Японии задержала российского капитана рыболовного судна

Токио, 2 августа. В Японии задержали гражданина России — капитана рыболовного судна, шедшего под флагом Того.

Как пишет агентство Kyodo, судно заметили в исключительной экономической зоне Японии. Береговая охрана попыталась остановить судно для осмотра, однако экипаж проигнорировал просьбу. Отмечается, что корабль попытался скрыться. Сотрудники береговой охраны пустились в погоню. Выяснилось, что на судне работают 14 человек, в том числе российский гражданин. Национальность других моряков пока неизвестна.

Правоохранительные органы намерены выяснить, что делало судно в японской исключительной экономической зоне.

Ранее URA.ru писало, что промысловое судно из Северной Кореи задержано в российских водах в Приморье. При задержании один российский пограничник был ранен, а северокорейский моряк погиб.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 октября 2016 года в районе банки Кито-Ямато в Японском море.