Опубликовано видео пожара в жилом доме в Кемерово

Кемерово, 2 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео пожара в пятиэтажном доме в Кемерово. Сотрудники МЧС к этому часу ликвидировали открытое горение.

Пожар возник в четверг примерно в 07.00 по местному времени (03.00 по московскому времени) на чердаке дома, расположенного на улице Красной.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

По информации источника в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций, на данный момент выясняется причина пожара.

На место происшествия выехали девять подразделений пожарной охраны. Сотрудники МЧС экстренно эвакуировали из задымленных помещений 12 человек, основная часть жильцов успела выйти из горящего дома самостоятельно.