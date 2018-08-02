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Украина
Неизвестные подарили Петру Порошенко путеводитель по Крыму
Украина
Неизвестные подарили Петру Порошенко путеводитель по Крыму
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    Неизвестные подарили Петру Порошенко путеводитель по Крыму

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    Неизвестные подарили Петру Порошенко путеводитель по Крыму

    Киев, 2 августа. Администрация президента Украины Петра Порошенко поделилась с журналистами перечнем полученных главой государства подарков.

    Список включает 358 позиций — все подарки, которые получил украинский президент за последние три года. В перечень вошли картины, связанные с украинской историей предметы, макеты и модели техники и вооружения, а также книги.

    Среди полученных Порошенко презентов журналисты обнаружили книги «Притчи разума. Библиотека премудрости современного человека» и «Лекарство от стресса: мудрые советы на всякие жизненные случаи». Их украинскому президенту подарили сами авторы. Кроме того, Петр Порошенко получил в подарок путеводитель по Крыму от неизвестного дарителя.

    Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как за воссоединение с Россией на референдуме высказались 95% жителей полуострова. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым стал российской территорией в результате открытого волеизъявления его жителей, согласно положениям Устава ООН, в которых говорится о праве наций на самоопределение. Тем не менее, на Украине продолжают считать Крым временно оккупированной территорией.

    Автор: Виталий Малясев
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