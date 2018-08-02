В США хотят отменить проверки пассажиров в малых аэропортах
Вашингтон, 2 августа. Американские власти планируют отменить проверки пассажиров и их багажа в малых аэропортах США.
В настоящее время предложение об отмене проверок Управления по безопасности на транспорте находится на рассмотрение. Это, по мнению экспертов, позволит сэкономить федеральной казне до 115 миллионов долларов в год.
Если решение будет принято положительно, то проверки будут отмены в более чем 150 воздушных гаванях на территории всей страны.
Кроме прочего, в Управлении по безопасности на транспорте также предложили, дабы не снижать безопасность в аэропортах, перенести осмотр пассажиров самолетов, вместимость которых больше 60 мест, в крупные воздушные гавани.
В больших аэропортах более совершенное оборудование для досмотра. Кроме того, предложенное новшество поможет не только сэкономить деньги, но и снизит нагрузку на персонал аэродромов.