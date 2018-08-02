Куртку Хана Соло выставили на аукцион за 1,3 млн долларов

Лондон, 2 августа. Куртку Харрисона Форда, которую актер носил в роли Хана Соло в пятой части «Звездных войн», продадут с аукциона в Великобритании. Как передает TMZ, аукцион состоится в сентябре. Организаторы рассчитывают получить за верхнюю одежду около одного миллиона фунтов, это 1,3 миллиона долларов.

Отмечается, что торги организует аукционный дом Prop Store. С молотка будут проданы 600 предметов кино- и телереквизита.

Напомним, в 2016 году Форд продал куртку пилота из «Тысячелетнего сокола» за 191 тысячу долларов. Вырученные за нее деньги он направил фонду, который разрабатывает лекарство от эпилепсии.

Как ранее писала «Газета.ru», критики тепло приняли фильм о Хане Соло. Кинокритикам понравился фильм Рона Ховарда «Хан Соло: Звездные Войны. Истории». Картина студии Disney о приключениях одного из самых популярных персонажей вселенной «Звездных войн» в первый же день после премьеры получила 71% положительных оценок критиков на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.