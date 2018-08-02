Украинский боксер Усик призвал Киев вернуть мир в его страну

Киев, 2 августа. Украинский боксер Александр Усик, после победы в финале WBSS ставший абсолютным чемпионом мира, призвал киевских политиков вернуть мир в его страну и улыбки ее жителям.

Накануне спортсмен отказался от звания Героя Украины, наградить которым Усика предложил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Обращаясь к властям, боксер призвал их сначала позаботиться о гражданах Украины, передает Tribuna.com.

«Лучше бы подняли пенсии и вернули улыбки тем людям, которые не улыбаются. А еще верните мир в мою страну», — сказал Усик.

Ранее Усик публично раскритиковал власти Украины, призвав их прекратить войну в Донбассе. При этом соотечественникам спортсмен рекомендовал быть сознательными и не смотреть телевизор.

Напомним, финал WBSS состоялся в конце июля в Москве. Пользуясь этим обстоятельством, украинские власти, которые с 2014 года активно проводят антироссийскую политику, предприняли попытку политизировать победу Усика. Как передавало URA.RU, в своем Twitter украинский президент Петр Порошенко написал, что чемпионство Усика якобы является «символом борьбы, приближающим победу Украины».