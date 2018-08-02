Меню
Общество
Общественники предлагают продлить выплаты по уходу за ребенком до трех лет
Новороссия
Обстрел ВСУ спровоцировал пожары в ДНР
Следующая новость
Загрузка...

    Общественники предлагают продлить выплаты по уходу за ребенком до трех лет

    189

    Общественники предлагают продлить выплаты по уходу за ребенком до трех лет

    Москва, 2 августа. Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с предложением усилить поддержку семей благодаря увеличению периода оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком с полутора до трех лет в случае отсутствия места в яслях.

    Данную инициативу общественники направили заместителям председателя правительства Татьяне Голиковой и Ольге Голодец для включения в создаваемый отечественный проект «Демография», предусмотренный майским указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

    Общественники объяснили, что многие родители хотят выйти на работу по окончании выплат, но мест в детских яслях не хватает на всех, передает RT.

    Согласно подсчетам Минобрнауки, на 1 января текущего года доступность мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет составила 79,8%.  

    Согласно Трудовому кодексу РФ, работающим родителям предоставляется трехлетний отпуск по уходу за ребенком, но ежемесячное пособие выплачивается лишь первые год и шесть месяцев, а затем каждый месяц начисляется денежная компенсация в размере 50 рублей.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.