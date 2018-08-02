Общественники предлагают продлить выплаты по уходу за ребенком до трех лет

Москва, 2 августа. Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с предложением усилить поддержку семей благодаря увеличению периода оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком с полутора до трех лет в случае отсутствия места в яслях.

Данную инициативу общественники направили заместителям председателя правительства Татьяне Голиковой и Ольге Голодец для включения в создаваемый отечественный проект «Демография», предусмотренный майским указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Общественники объяснили, что многие родители хотят выйти на работу по окончании выплат, но мест в детских яслях не хватает на всех, передает RT.

Согласно подсчетам Минобрнауки, на 1 января текущего года доступность мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет составила 79,8%.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работающим родителям предоставляется трехлетний отпуск по уходу за ребенком, но ежемесячное пособие выплачивается лишь первые год и шесть месяцев, а затем каждый месяц начисляется денежная компенсация в размере 50 рублей.