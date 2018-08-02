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Глава Зимбабве обвинил оппозицию в организации беспорядков | 2 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
Россия
Командующий рассказал о разработке новой техники для ВДВ до 2027 года
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    Глава Зимбабве обвинил оппозицию в организации беспорядков | 2 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Президент Зимбабве возложил на оппозицию ответственность за беспорядки. Минобороны России рассекретило архивы ВДВ. В заливе Петра Великого прошли учения групп Тихоокеанского флота. Мотоцикл «Кортеж» поступит в спецгараж Владимира Путина в 2019 году.
    8:45 2 Августа 2018
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    Президент Зимбабве возложил на оппозицию ответственность за беспорядки

    Глава Зимбабве обвинил оппозицию в организации беспорядков | 2 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва возложил ответственность за беспорядки на главу оппозиционного альянса Нельсона Чамизу. Напомним, накануне сторонники «Движения за демократические перемены» попытались штурмом взять территорию отеля Rainbow Towers, где сейчас располагается центральная избирательная комиссия и осуществляется подсчет голосов. Кроме того, по инициативе полицейских чиновников к ликвидации беспорядков, накануне была привлечена армия. Правоохранители приглашают к допросу двух политиков Тендая Бити и Хеппимора Чидзиву.

    Министерство обороны России рассекретило архивы ВДВ

    Глава Зимбабве обвинил оппозицию в организации беспорядков | 2 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Министерство обороны России на своем официальном сайте опубликовало уникальные документы об истории создания и становления Воздушно-десантных войск. Обнародование архивов приурочено ко Дню ВДВ, который отмечается в нашей стране сегодня. Среди прочего, были рассекречены бумаги с описанием процесса зарождения и первых лет существования ВДВ, документы рассказывают о биографии их первого командующего Василия Маргелова и истории появления символа этих войск – голубого берета и знаменитого нарукавного знака.

    В заливе Петра Великого прошли учения групп Тихоокеанского флота

    Глава Зимбабве обвинил оппозицию в организации беспорядков | 2 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В заливе Петра Великого на большом противолодочном корабле «Адмирал Виноградов» прошли военные учения групп Тихоокеанского флота. Во время маневров экипажи вертолетов Ка-27 отработали организацию взлетов и посадок на палубу. К практическим тренировкам были привлечены воздушные судна в поисково-спасательном и противолодочном вариантах. В течение дня летчики, взаимодействуя с экипажем «Адмирала Виноградова» выполнили более 20 взлетов и посадок на палубу боевого корабля в движении и в дрейфе.

    Мотоцикл «Кортеж» поступит в спецгараж Владимира Путина в 2019 году

    Глава Зимбабве обвинил оппозицию в организации беспорядков | 2 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Мотоцикл проекта «Кортеж» может поступить в спецгараж Владимира Путина уже в следующем году. Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее заявлял, что прототип двухколесного «Кортежа» уже создан, но модель прошла пока не все испытания. Известно, что сейчас мотоцикл находится в стадии производства, а в 2019 можно ожидать поставок. Напомню, он будет производиться под всем известным с советских времен брендом «ИЖ», который сейчас принадлежит концерну «Калашников», новый агрегат относится к классу тяжелых мотоциклов.
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