Глава Зимбабве обвинил оппозицию в организации беспорядков | 2 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Президент Зимбабве возложил на оппозицию ответственность за беспорядки Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва возложил ответственность за беспорядки на главу оппозиционного альянса Нельсона Чамизу. Напомним, накануне сторонники «Движения за демократические перемены» попытались штурмом взять территорию отеля Rainbow Towers, где сейчас располагается центральная избирательная комиссия и осуществляется подсчет голосов. Кроме того, по инициативе полицейских чиновников к ликвидации беспорядков, накануне была привлечена армия. Правоохранители приглашают к допросу двух политиков Тендая Бити и Хеппимора Чидзиву.

Министерство обороны России рассекретило архивы ВДВ Министерство обороны России на своем официальном сайте опубликовало уникальные документы об истории создания и становления Воздушно-десантных войск. Обнародование архивов приурочено ко Дню ВДВ, который отмечается в нашей стране сегодня. Среди прочего, были рассекречены бумаги с описанием процесса зарождения и первых лет существования ВДВ, документы рассказывают о биографии их первого командующего Василия Маргелова и истории появления символа этих войск – голубого берета и знаменитого нарукавного знака.

В заливе Петра Великого прошли учения групп Тихоокеанского флота В заливе Петра Великого на большом противолодочном корабле «Адмирал Виноградов» прошли военные учения групп Тихоокеанского флота. Во время маневров экипажи вертолетов Ка-27 отработали организацию взлетов и посадок на палубу. К практическим тренировкам были привлечены воздушные судна в поисково-спасательном и противолодочном вариантах. В течение дня летчики, взаимодействуя с экипажем «Адмирала Виноградова» выполнили более 20 взлетов и посадок на палубу боевого корабля в движении и в дрейфе.