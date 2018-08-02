На Урале мать держала взаперти сына пять лет

Екатеринбург, 2 августа. В Каменске-Уральском Свердловской области мать не выпускала сына на улицу в течение пяти лет. Как рассказали в правоохранительных органах региона, мать ребенка не позволила мальчику ходить в школу.

Отмечается, что отец 16-летнего подростка только недавно узнал, что сын много лет находился взаперти. Как пишет URA.ru, мать оформила сына в школу дистанционного обучения. Однако ребенок ни разу с преподавателями на связь не вышел. Кроме того, она забрала документы ребенка из всех учреждений, в том числе поликлиники. Соседи, которым удалось несколько раз увидеть ребенка, называли его Маугли.

По факту инцидента полиция проводит проверку. Ранее «Газета.ru» писала, что в джунглях Камбоджи найдена женщина, которая исчезла и 19 лет прожила совершенно одна на лоне дикой природы. 27-летняя Рохом Пьенгенг не умеет говорить, спит днем и бодрствует ночью. Местный полицейский признал в женщине-маугли свою дочь, пропавшую в джунглях в возрасте восьми лет.