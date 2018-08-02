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Чиновники в США используют пишущие машинки из-за вируса-вымогателя
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    Чиновники в США используют пишущие машинки из-за вируса-вымогателя

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    Чиновники в США используют пишущие машинки из-за вируса-вымогателя

    Вашингтон, 2 августа. Работники администрации округа Матануска-Суситна, штат Аляска вынуждены пользоваться пишущими машинками из-за произошедшего в результате кибератаки сбоя, сообщают западные СМИ.

    Большую часть компьютеров округа атаковал компьютерный вирус Ransomware. Вредоносная программа нашла доступ во внутренние системы и даже аварийные серверы. Вирус шифрует данные на компьютерах жертв и предлагает восстановить их за вознаграждение. Массовые сбои в компьютерных сетях начались 24 июля. Специалисты работают над восстановлением пострадавших данных до сих пор. 

    Власти США нередко возлагают вину за кибератаки на российских хакеров. Ранее портал «Ридус» сообщил, что в Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США обвинили российских хакеров в том, что они получили доступ энергосетям и могут отключить энергоснабжение в стране.

    Автор: Виктор Мальцев
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