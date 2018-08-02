Цены на новые автомобили в России подняли 17 компаний

Москва, 2 августа. К концу июля цены на новые автомобили на российском рынке подняли 17 компаний-производителей. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного аналитиками агентства «Автостат».

Отмечается, что некоторые производители обновили цены сразу для нескольких моделей. Так, на сумму от 10 до 14 тысяч рублей Nissan увеличил стоимость седана Almera, кроссовера Qashqai и внедорожника X-Trail. При этом кроссовер Nissan Murano стал дороже сразу на 20 тысяч рублей.

За седаны и хэтчбеки Ford Fiesta придется заплатить на девять тысяч рублей больше, кроссовер Lifan X70 взлетел в цене сразу на 20 – 40 тысяч рублей, передает URA.RU.

Вместе с повышением цен на уже существующие модели ряд компаний вывели на рынок обновленные версии автомобилей. Например, новая версия внедорожника Jeep Grand Cherokee l дороже предшественника на 30 – 100 тысяч рублей.

Ранее, как передавало сетевое издание «Дни.ру», эксперты назвали самые экономичные автомобили 2018 года. Лучшим в рейтинге признали хэтчбек Toyota Yaris iA.