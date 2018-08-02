Переговоры Лаврова и главы МИД Ирана запланированы на четверг в Сингапуре

Москва, 2 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встретится с зарубежными коллегами, в том числе главой иранского МИД Джавадом Зарифом. Об этом рассказал источник в российской делегации.

Как пишет РИА Новости, он уточнил, что в Сингапуре Лавров проведет ряд встреч с главами иностранных ведомств других государств. Ожидается, что министр сможет переговорить с дипломатами из Ирана, Сингапура, Филиппин, Южной Кореи и других стран.

Ранее сообщалось, что Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео не смогут встретиться в Сингапуре. Ранее Лавров рассказал, что Иран предупредил, что имеет право выйти из «ядерной сделки». На министерской встрече в Вене обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы, из которой вышли США. Страны — участники Совместного всеобъемлющего плана действий и Иран подтвердили свою приверженность соглашению.

При этом Лавров отметил, что иранский министр напомнил, что после выхода США из соглашения, что стало сломом договоренностей, у Тегерана есть аналогичное право.