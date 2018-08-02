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Переговоры Лаврова и главы МИД Ирана запланированы на четверг в Сингапуре
Украина
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    Переговоры Лаврова и главы МИД Ирана запланированы на четверг в Сингапуре

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    Переговоры Лаврова и главы МИД Ирана запланированы на четверг в Сингапуре

    Москва, 2 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встретится с зарубежными коллегами, в том числе главой иранского МИД Джавадом Зарифом. Об этом рассказал источник в российской делегации.

    Как пишет РИА Новости, он уточнил, что в Сингапуре Лавров проведет ряд встреч с главами иностранных ведомств других государств. Ожидается, что министр сможет переговорить с дипломатами из Ирана, Сингапура, Филиппин, Южной Кореи и других стран.

    Ранее сообщалось, что Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео не смогут встретиться в Сингапуре. Ранее Лавров рассказал, что Иран предупредил, что имеет право выйти из «ядерной сделки». На министерской встрече в Вене обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы, из которой вышли США. Страны — участники Совместного всеобъемлющего плана действий и Иран подтвердили свою приверженность соглашению.

    При этом Лавров отметил, что иранский министр напомнил, что после выхода США из соглашения, что стало сломом договоренностей, у Тегерана есть аналогичное право.

    Переговоры Лаврова и главы МИД Ирана запланированы на четверг в Сингапуре

    Автор: Алия Садыкова
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