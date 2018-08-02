Глава Минкомсвязи предложил заменить свидетельство о рождении электронной записью

Москва, 2 августа. Министр связи и массовых коммуникаций России Константин Носков предложил заменить свидетельство о рождении электронной записью.

Заявление на тему глава отраслевого министерства сделал во время работы первого заседания Совета по развитию цифровой экономики в России при верхней палате отечественного парламента.

По словам Константина Носкова, после рождения ребенка его родителям необходимо пройти большое количество процедур, а также получить множество документов. Однако, как считает министр, все это можно легко упростить.

«По факту рождения ребенка в тот же момент должна появляться электронная запись о том, что он родился, и не нужно свидетельства о рождении. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том, что появился новый человек», — заявил министр.

Кроме того, как добавил министр связи и массовых коммуникаций России, в стране давно назрела необходимость упростить процедуру получения маткапитала. Денежные средства должны зачисляться на банковскую карту сразу после рождения ребенка.

