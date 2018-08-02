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Продажи спиртного в Сети могут стартовать уже в 2019 году
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    Продажи спиртного в Сети могут стартовать уже в 2019 году

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    Продажи спиртного в Сети могут стартовать уже в 2019 году

    Москва, 2 августа. Разработку одного из самых громких законопроектов в алкогольной отрасли за последние несколько лет завершил Минфин. Как пишет газета «Известия», речь идет о разрешении продажи спиртных напитков в Сети с 2019 года.

    На данный момент инициатива внесена в правительство на одобрение. Ведомство предложило разрешить продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи, отечественных тихих и игристых вин со следующего года. Отмечается, что сейчас спиртным в Интернете торгуют в Испании, Бельгии, Франции и других странах. Эксперты рассказали, что алкогольный рынок России нуждается в создании условий продажи спиртного дистанционным способом.

    Ранее сообщалось, что алкоголь в российских онлайн-магазинах запретят покупать за наличные. Минфин РФ собирается запретить продажу алкоголя онлайн за наличные. Расплатиться за такую покупку в Интернете можно будет только банковской картой. По мнению законодателей, такая мера поможет контролировать продажу спиртного.

    Продажи спиртного в Сети могут стартовать уже в 2019 году

    Автор: Алия Садыкова
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