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Политика
СМИ узнали о «разочаровании» Москвы из-за действий новых властей Армении
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    СМИ узнали о «разочаровании» Москвы из-за действий новых властей Армении

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    СМИ узнали о «разочаровании» Москвы из-за действий новых властей Армении

    Москва, 2 августа. Преследование новым армянским руководством экс-руководителей страны «разочаровало» российскую сторону. Недовольство вызвало привлечение к суду генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

    По данным издания «КоммерсантЪ», в России действия действующей администрации Армении якобы назвали «ударом по имиджу военного блока».

    Впрочем, в дипломатическом ведомстве Армении поспешили успокоить российскую сторону, заявив, что происходящее внутри государства не имеет никакого отношения к внешней политике, пишет издание со ссылкой на собственные источники.

    «Приоритеты страны направлены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских отношений и усиление эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС», — подчеркнул представитель МИД Армении Тигран Балаян.

    Напомним, Хачатурова обвинили по статье («Свержение конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами») Уголовного кодекса Армении. Речь идет о событиях десятилетней давности — мартовских беспорядках 2008 года, в результате которых погибли 10 человек.

    Автор: Дана Балан
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