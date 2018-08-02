Сенат США одобрил выделение $250 млн на укрепление обороноспособности Украины

Вашингтон, 2 августа. США может выделить на укрепление обороноспособности Украины 250 миллионов долларов. Об этом сообщило украинское посольство в Соединенных Штатах.

Выделение Украине 250 млн долларов на укрепление обороноспособности предусмотрено в одобренном сенатом оборонном бюджете США на 2019 год.

«Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией», — цитирует сообщение дипмиссии RT.

Оборонный бюджет США вступит в силу, когда получит одобрение американского президента Дональда Трампа.

США активно поддерживают Украину, поощряя антироссийскую политику Киева. Ранее портал «Ридус» сообщил, что в порт Одессы с визитом прибыли корабли военно-морской группы НАТО. Незадолго до этого под Одессой завершились украинско-американские морские учения Sea Breeze.