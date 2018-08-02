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В Словакии появится первая Европейско-Крымская торговая палата
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    В Словакии появится первая Европейско-Крымская торговая палата

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    В Словакии появится первая Европейско-Крымская торговая палата

    Москва, 2 августа. Россия и Словакия намерены создать Европейско-Крымскую торговую палату для налаживания сотрудничества в бизнесе между полуостровом и странами ЕС.

    Как пишет газета «Известия», офис общественной организации будет находиться в Братиславе. Как рассказал сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного форума Андрей Назаров, появление подобных организаций станет «воротами» в Евросоюз для крымских товаров.

    Напомним, 1 августа Крым посетила делегация Словакии, состоящая из 12 человек. Как уточнил парламентарий Петр Марчек, создание Европейско-Крымской палаты можно считать историческим событием, которое позволит в будущем ЕС наладить торговые отношения с Крымом. Он напомнил, что Запад в последние годы старается изолировать торговлю полуострова с Европой. Он подчеркнул, что цель организации – наладить отношения в бизнесе. Центр также будет оказывать консультативную помощь предпринимателям, которые заинтересованы в развитии бизнеса в Крыму.

    В Словакии появится первая Европейско-Крымская торговая палата

    Автор: Алия Садыкова
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