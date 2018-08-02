Меню
Новороссия
Донбасс: ВСУ обстреляли Пришиб, Желобок и Сокольники в ЛНР
Украина
Неизвестные подарили Петру Порошенко путеводитель по Крыму
Следующая новость
Загрузка...

    Донбасс: ВСУ обстреляли Пришиб, Желобок и Сокольники в ЛНР

    40

    Донбасс: ВСУ обстреляли Пришиб, Желобок и Сокольники в ЛНР

    Луганск, 2 августа. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Отмечается, что за сутки ВСУ три раза открывали огонь по позициям Народной милиции ЛНР.

    Они применили минометы калибром 62 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, а также стрелковое оружие. Под огонь попали три населенных пункта: Пришиб, Желобок и Сокольники. Всего было выпущено более 30 снарядов.

    Напомним, в Донбассе с 1 июля действует новый режим прекращения огня. Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала режим перемирия из-за начавшегося сезона уборки урожая. Киев начал военную операцию против республик Донбасса весной 2014 года, когда они заявили о своей независимости. С начала конфликта в Донбассе погибли около 10 тысяч человек.

    Донбасс: ВСУ обстреляли Пришиб, Желобок и Сокольники в ЛНР

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.