Донбасс: ВСУ обстреляли Пришиб, Желобок и Сокольники в ЛНР

Луганск, 2 августа. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Отмечается, что за сутки ВСУ три раза открывали огонь по позициям Народной милиции ЛНР.

Они применили минометы калибром 62 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, а также стрелковое оружие. Под огонь попали три населенных пункта: Пришиб, Желобок и Сокольники. Всего было выпущено более 30 снарядов.

Напомним, в Донбассе с 1 июля действует новый режим прекращения огня. Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала режим перемирия из-за начавшегося сезона уборки урожая. Киев начал военную операцию против республик Донбасса весной 2014 года, когда они заявили о своей независимости. С начала конфликта в Донбассе погибли около 10 тысяч человек.