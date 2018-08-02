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Попытки растащить бюджет: депутат Рады рассказал о дыре на казначейском счете Украины
Украина
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    Попытки растащить бюджет: депутат Рады рассказал о дыре на казначейском счете Украины

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    Попытки растащить бюджет: депутат Рады рассказал о дыре на казначейском счете Украины

    Киев, 2 августа. Денежная сумма, которая хранится на казначейском счете Украины, достигла рекордно низкой отметки. Об этом сообщил экс-журналист газеты «Украинская правда», а ныне депутат Верховной рады Украина Сергей Лещенко.

    Украинский депутат рассказал, что на данном этапе на казначейском счете страны осталось два млрд гривен, что в 20 раз меньше, чем было год назад.

    «Потому что, с одной стороны, попытки в предвыборный период поднять пенсии, с другой стороны — в предвыборный период нет этой экономической динамики, которая подтверждает этот рост», — объяснил депутат Рады наличие дыры на казначейском счете.

    Лещенко подчеркнул, что киевские власти вместо того, чтобы проводить реформы — пытаются растащить средства, передает «ПолитНавигатор».

    «У нас только попытки растащить бюджет», — резюмировал он.

    Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что прекращение предоставления Международным валютным фондом (МВФ) кредитных траншей Киеву приведет к проблемам финансирования бюджетных расходов, а также дестабилизирует макроэкономическую ситуацию в стране.

    В конце июля нынешнего года киевские власти оценили перспективы получения нового транша от МВФ.

    Автор: Дана Балан
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