Иран готовится провести масштабные военные учения в Персидском заливе

Тегеран, 2 августа. Элитное иранское подразделение Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ближайшие дни проведет в акватории Персидского залива масштабные военные учения, сообщает CNN.

По данным телеканала, учения призваны продемонстрировать способность Ирана перекрыть Ормузский пролив.

В Центральном командования США отметили, что знают об увеличении количества военно-морских операций вооруженных сил Ирана в Персидском заливе, Оманском заливе и Ормузском проливе. По словам представителя американского Центрального командования, капитана Уильяма Урбана, Вооруженные силы США контролируют обеспечение свободы судоходства в международных водах.

Ранее портал Ura.ru сообщил, что США разрабатывает план авиаудара по ядерным объектам Ирана. Атака должна состояться в текущем месяце. По данным «Ридус», в нанесении ударов по объектам на территории Ирана может участвовать Австралия. Канберра поможет определять цели для атаки.