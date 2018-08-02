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Иран готовится провести масштабные военные учения в Персидском заливе
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    Иран готовится провести масштабные военные учения в Персидском заливе

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    Иран готовится провести масштабные военные учения в Персидском заливе

    Тегеран, 2 августа. Элитное иранское подразделение Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ближайшие дни проведет в акватории Персидского залива масштабные военные учения, сообщает CNN.

    По данным телеканала, учения призваны продемонстрировать способность Ирана перекрыть Ормузский пролив.

    В Центральном командования США отметили, что знают об увеличении количества военно-морских операций вооруженных сил Ирана в Персидском заливе, Оманском заливе и Ормузском проливе. По словам представителя американского Центрального командования, капитана Уильяма Урбана, Вооруженные силы США контролируют обеспечение свободы судоходства в международных водах.

    Ранее портал Ura.ru сообщил, что США разрабатывает план авиаудара по ядерным объектам Ирана. Атака должна состояться в текущем месяце. По данным «Ридус», в нанесении ударов по объектам на территории Ирана может участвовать Австралия. Канберра поможет определять цели для атаки.

    Автор: Виктор Мальцев
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