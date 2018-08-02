В Сети появилось первое промо нового «Терминатора»

Вашингтон, 2 августа. В Сети появилось первое промо, связанное с фильмом «Терминатор-6». На фотографии изображены три женщины. Это Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис и Наталья Рейес.

Отмечается, что Хэмилтон сыграет в фильме Сару Коннор, Дэвис исполнит роль Грейс, Рейес доверили роль Дэни Рамос – героини, которая появится в следующих картинах франшизы.

Как пишет «Вечерняя Москва», при этом главного негативного персонажа играет Гэбриэл Луна. Кроме этого, в шестой части «Терминатора» снимется Арнольд Шварценеггер. Премьера назначена на 22 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер сыграет человека в шестом фильме о «Терминаторе». Об этом рассказал Джеймс Кэмерон. Арнольд Шварценеггер подтвердил изданию, что помимо режиссера Джеймса Кэмерона в съемочную группу проекта вернется продюсер Дэвид Эллисон.