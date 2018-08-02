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Первые заморозки придут в августе
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    Первые заморозки придут в августе

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    Первые заморозки придут в августе

    Москва, 2 августа. В августе в европейской части России ожидается жаркая погода, а за Уралом первые заморозки.

    В начале августа до 32 градусов ожидается в Карелии, Ленинградской и Псковской областях. В Калининградской области будет немного прохладней –  24-29, дожди и грозы, сообщает со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину «Российская газета».

    На юге России и Северном Кавказе возможны сильный дождь, гроза и град. В Ставропольском крае и Калмыкии будет жарко — до 40-42 градусов.

    В Сибири будет значительно холоднее. На юго-востоке Томской области, севере и северо-востоке Новосибирской, на севере Кемеровской области пройдут первые заморозки. Температура ночью будет опускаться до трех градусов ниже нуля.

    Автор: Виктор Мальцев
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