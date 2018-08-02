Первые заморозки придут в августе

Москва, 2 августа. В августе в европейской части России ожидается жаркая погода, а за Уралом первые заморозки.

В начале августа до 32 градусов ожидается в Карелии, Ленинградской и Псковской областях. В Калининградской области будет немного прохладней – 24-29, дожди и грозы, сообщает со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину «Российская газета».

На юге России и Северном Кавказе возможны сильный дождь, гроза и град. В Ставропольском крае и Калмыкии будет жарко — до 40-42 градусов.

В Сибири будет значительно холоднее. На юго-востоке Томской области, севере и северо-востоке Новосибирской, на севере Кемеровской области пройдут первые заморозки. Температура ночью будет опускаться до трех градусов ниже нуля.