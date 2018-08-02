Груженная водкой фура на полном ходу врезалась в стелу на въезде в Новокузнецк

Новокузнецк, 2 августа. Грузовик, по предварительным данным, груженный водкой на полном ходу врезался в стелу при въезде в Новокузнецк.

Как видно на опубликованном видео, многотонная фура даже не пыталась притормозить и перестроиться на поворот налево или направо, и на полном ходу влетела в стелу. К счастью, при этом никого не задев.

Впрочем, без погибших не обошлось – у водителя грузовика просто не было шансов на спасение. Как считают эксперты, шофер уснул за рулем. Повреждения получила и сама стела.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, подробная информация о случившемся появится позже.