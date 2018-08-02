Меню
Происшествия
Груженная водкой фура на полном ходу врезалась в стелу на въезде в Новокузнецк
Украина
Неизвестные подарили Петру Порошенко путеводитель по Крыму
Следующая новость
Загрузка...

    Груженная водкой фура на полном ходу врезалась в стелу на въезде в Новокузнецк

    401

    Груженная водкой фура на полном ходу врезалась в стелу на въезде в Новокузнецк

    Новокузнецк, 2 августа. Грузовик, по предварительным данным, груженный водкой на полном ходу врезался в стелу при въезде в Новокузнецк.

    Как видно на опубликованном видео, многотонная фура даже не пыталась притормозить и перестроиться на поворот налево или направо, и на полном ходу влетела в стелу. К счастью, при этом никого не задев.

    Впрочем, без погибших не обошлось – у водителя грузовика просто не было шансов на спасение. Как считают эксперты, шофер уснул за рулем. Повреждения получила и сама стела.

    На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, подробная информация о случившемся появится позже.

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.