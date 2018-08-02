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Парламентарии из России и США обсудили проблемы ядерного нераспространения
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    Парламентарии из России и США обсудили проблемы ядерного нераспространения

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    Парламентарии из России и США обсудили проблемы ядерного нераспространения

    Вашингтон, 2 августа. Парламентарии и эксперты России и США обсудили на конференции в Калифорнии проблемы ядерного нераспространения и разоружения.

    Об этом рассказала в Facebook член комитета по международным делам российской Госдумы Инга Юмашева. По ее словам, конференция прошла 29–31 июля в Монтерее. В ней участвовали известные эксперты в этой области. Юмашева уточнила, что российская сторона обсудила вместе с членом комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США Джимми Панеттой сотрудничество Москвы и Вашингтона в этой сфере.

    Панетта подчеркнул, что странам необходимо сотрудничать в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями для стабильности и безопасности в мире.

    Ранее сообщалось, что США готовы обсуждать ядерную программу Ирана с РФ и КНР. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, США готовы вести обсуждение сложившейся ситуации со всеми странами, подписавшими соглашение по иранской ядерной программе, включая Россию и Китай.

    Парламентарии из России и США обсудили проблемы ядерного нераспространения

    Автор: Алия Садыкова
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