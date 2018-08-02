Сбербанк создал робота-аватара «Нику»

Москва, 2 августа. Руководитель центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов заявил о том, что работа над созданием искусственного интеллекта — робота-аватара «Нику», который может отвечать на вопросы клиента и проявлять разные эмоции, окончена.

Отмечается, что специалисты банковского учреждения завершили работу над формированием искусственного интеллекта — робота-аватара «Нику», который может без труда отвечать на вопросы своего собеседника и проявлять эмоции.

По имеющимся данным, «Нику» представляет собой робота, «синхронизированного» с оператором. Так, по определенным каналам связи он дублирует его [оператора] действия, передает РИА Новости.

Ефимов также сообщил, что робот был создан при содействии диалогового агента iPavlov. Ожидается, что для робота будет придумано и создано физическое воплощение.

Ранее стало известно, что ВТБ планирует взыскивать долги с клиентов с помощью робота-коллектора. Киборг финансово-кредитной организации будет напоминать должникам о своевременном погашении кредита.