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Сбербанк создал робота-аватара «Нику»
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    Сбербанк создал робота-аватара «Нику»

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    Сбербанк создал робота-аватара «Нику»

    Москва, 2 августа. Руководитель центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов заявил о том, что работа над созданием искусственного интеллекта — робота-аватара «Нику», который может отвечать на вопросы клиента и проявлять разные эмоции, окончена.

    Отмечается, что специалисты банковского учреждения завершили работу над формированием искусственного интеллекта — робота-аватара «Нику», который может без труда отвечать на вопросы своего собеседника и проявлять эмоции.

    По имеющимся данным, «Нику» представляет собой робота, «синхронизированного» с оператором. Так, по определенным каналам связи он дублирует его [оператора] действия, передает РИА Новости.

    Ефимов также сообщил, что робот был создан при содействии диалогового агента iPavlov. Ожидается, что для робота будет придумано и создано физическое воплощение.

    Ранее стало известно, что ВТБ планирует взыскивать долги с клиентов с помощью робота-коллектора. Киборг финансово-кредитной организации будет напоминать должникам о своевременном погашении кредита.

    Автор: Дана Балан
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