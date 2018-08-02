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Названа стоимость нового кроссовера Jeep Compass в России
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    Названа стоимость нового кроссовера Jeep Compass в России

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    Названа стоимость нового кроссовера Jeep Compass в России

    Москва, 2 августа. Американская автомобильная компания Jeep раскрыла стоимость модели Compass, продажи которой начнутся в России. Как рассказали в компании, цена машины начинается от двух миллионов рублей.

    За эту сумму автолюбитель получит транспортное средство с двигателем объемом в 2,4 литра с мощностью в 150 и 175 лошадиных сил. Кроме того, в машине установлены девятиступенчатая коробка передач и полноприводная система. Автомобиль был презентован два года назад.

    Ранее сообщалось, что Jeep презентует обновленный Wrangler Pickup до конца 2018 года. Как рассказали в компании, автомобиль будут собирать на заводе в Огайо.

    Отмечается, что до конца 2018 года автопроизводитель раскроет данные об обновленном Wrangler Pickup. В компании рассказали, что эта версия внедорожника появится на автомобильном рынке уже в апреле. В серийном производстве машина окажется в четвертом квартале 2018 года.

    Названа стоимость нового кроссовера Jeep Compass в России

    Автор: Алия Садыкова
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