Названа стоимость нового кроссовера Jeep Compass в России

Москва, 2 августа. Американская автомобильная компания Jeep раскрыла стоимость модели Compass, продажи которой начнутся в России. Как рассказали в компании, цена машины начинается от двух миллионов рублей.

За эту сумму автолюбитель получит транспортное средство с двигателем объемом в 2,4 литра с мощностью в 150 и 175 лошадиных сил. Кроме того, в машине установлены девятиступенчатая коробка передач и полноприводная система. Автомобиль был презентован два года назад.

Ранее сообщалось, что Jeep презентует обновленный Wrangler Pickup до конца 2018 года. Как рассказали в компании, автомобиль будут собирать на заводе в Огайо.

Отмечается, что до конца 2018 года автопроизводитель раскроет данные об обновленном Wrangler Pickup. В компании рассказали, что эта версия внедорожника появится на автомобильном рынке уже в апреле. В серийном производстве машина окажется в четвертом квартале 2018 года.