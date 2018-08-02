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Общество
Избивший корреспондента НТВ «десантник» рассказал о планах на День ВДВ
Общество
Избивший корреспондента НТВ «десантник» рассказал о планах на День ВДВ
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    Избивший корреспондента НТВ «десантник» рассказал о планах на День ВДВ

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    Избивший корреспондента НТВ «десантник» рассказал о планах на День ВДВ

    Москва, 2 августа. Прославившийся на всю страну ровно год назад «десантник», который избил корреспондента НТВ, рассказал о своих планах на сегодняшний день.

    Александр Орлов планирует провести День воздушно-десантных войск в этом году «скорее всего дома». При этом, по словам мужчины, он до сих пор жалеет о прошлогоднем инциденте.

    Кроме прочего, лже-«десантник» дал совет читателям, как нужно и как не нужно отмечать праздники.

    «Пусть отмечает каждый как хочет, я не ханжа!», — заявил Александр Орлов.

    Как напоминает «iReactor», нашумевший инцидент произошел в парке Горького в Москве. Орлов, который сам не является десантником, в тот день также отмечал праздник и во время прямого включения напал на съемочную группу НТВ и ударил журналиста.

    Автор: Константин Терехов
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