Избивший корреспондента НТВ «десантник» рассказал о планах на День ВДВ

Москва, 2 августа. Прославившийся на всю страну ровно год назад «десантник», который избил корреспондента НТВ, рассказал о своих планах на сегодняшний день.

Александр Орлов планирует провести День воздушно-десантных войск в этом году «скорее всего дома». При этом, по словам мужчины, он до сих пор жалеет о прошлогоднем инциденте.

Кроме прочего, лже-«десантник» дал совет читателям, как нужно и как не нужно отмечать праздники.

«Пусть отмечает каждый как хочет, я не ханжа!», — заявил Александр Орлов.

Как напоминает «iReactor», нашумевший инцидент произошел в парке Горького в Москве. Орлов, который сам не является десантником, в тот день также отмечал праздник и во время прямого включения напал на съемочную группу НТВ и ударил журналиста.