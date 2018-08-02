В ГД направлено предложение о жилищных сертификатах для сирот

Москва, 2 августа. Администрация Приморья обратилась в правительство России и Госдуму с предложением выдавать сиротами жилищные сертификаты вместо квартир.

Инициатива предлагает внести изменения в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Перед направлением в ГД и правительство, законопроект рассмотрело приморское региональное Законодательное собрание.

Ранее глава Приморья Андрей Тарасенко предложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным внести в федеральный закон поправки, которые позволят сиротам и оставшимся без попечения родителей детям получать единовременную выплату для покупки жилья.

Напомним, 13 июня на центральной площади Владивостока начали голодовку шесть человек, которые стоят в очереди на получение квартиры в качестве сирот. На следующий день они согласились прекратить голодовку и заехать в предоставленное властями временное жилье.