Меню
Россия
В ГД направлено предложение о жилищных сертификатах для сирот
Общество
Избивший корреспондента НТВ «десантник» рассказал о планах на День ВДВ
Следующая новость
Загрузка...

    В ГД направлено предложение о жилищных сертификатах для сирот

    58

    В ГД направлено предложение о жилищных сертификатах для сирот

    Москва, 2 августа. Администрация Приморья обратилась в правительство России и Госдуму с предложением выдавать сиротами жилищные сертификаты вместо квартир.

    Инициатива предлагает внести изменения в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Перед направлением в ГД и правительство, законопроект рассмотрело приморское региональное Законодательное собрание.

    Ранее глава Приморья Андрей Тарасенко предложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным внести в федеральный закон поправки, которые позволят сиротам и оставшимся без попечения родителей детям получать единовременную выплату для покупки жилья.

    Напомним, 13 июня на центральной площади Владивостока начали голодовку шесть человек, которые стоят в очереди на получение квартиры в качестве сирот. На следующий день они согласились прекратить голодовку и заехать в предоставленное властями временное жилье.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.