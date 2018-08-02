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Руководитель Россотрудничества рассказала о планах работы в Вашингтоне
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    Руководитель Россотрудничества рассказала о планах работы в Вашингтоне

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    Руководитель Россотрудничества рассказала о планах работы в Вашингтоне

    Москва, 2 августа. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала о планах работы ведомства в Соединенных Штатах Америки.

    Заявления на эту тему прозвучали во время большого интервью, опубликованного в «Известиях». В частности, глава ведомства рассказала, что работа Россотрудничества в США должна быть расширена.

    «В Вашингтоне некоторые считают, что наша организация находится на «аванпосте пропагандистской работы». У нас были планы по расширению работы по всей территории США, так как там проживает большое число соотечественников», — пояснила Митрофанова.

    Говоря же о высылке из США руководителя Российского центра науки и культуры в Вашингтоне, который попал в число российских дипломатов, вынужденных покинуть Америку, глава Россотрудничества выразила сожаление.

    «Тем не менее для культурных и образовательных программ дверь не закрылась. Но, увы, наши возможности могут быть ограничены», — резюмировала Элеонора Митрофанова.

    Автор: Константин Терехов
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