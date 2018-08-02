Руководитель Россотрудничества рассказала о планах работы в Вашингтоне

Москва, 2 августа. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала о планах работы ведомства в Соединенных Штатах Америки.

Заявления на эту тему прозвучали во время большого интервью, опубликованного в «Известиях». В частности, глава ведомства рассказала, что работа Россотрудничества в США должна быть расширена.

«В Вашингтоне некоторые считают, что наша организация находится на «аванпосте пропагандистской работы». У нас были планы по расширению работы по всей территории США, так как там проживает большое число соотечественников», — пояснила Митрофанова.

Говоря же о высылке из США руководителя Российского центра науки и культуры в Вашингтоне, который попал в число российских дипломатов, вынужденных покинуть Америку, глава Россотрудничества выразила сожаление.