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Глава Россотрудничества: «Искоренить русский язык на Украине невозможно»
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    Глава Россотрудничества: «Искоренить русский язык на Украине невозможно»

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    Глава Россотрудничества: «Искоренить русский язык на Украине невозможно»

    Москва, 2 августа. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала, почему на Украине невозможно искоренить русский язык.

    Размышлениями на тему глава ведомства поделилась во время большого интервью изданию «Известия», уточнив, что русский язык не уйдет с Украины, несмотря на все попытки киевских властей «украинизировать» государство.

    «Ситуация в стране действительно непростая — русскоговорящему населению сокращают возможность использовать родную речь. Тем не менее искоренить русский язык на Украине невозможно», — с уверенностью сказала Элеонора Митрофанова.

    Причины в том, добавляет глава Россотрудничества, что наши страны не только связаны очень тесными отношениями на уровне государств, ну и просто на бытовом, «человеческом» уровне.

    «Мы долгое время жили в одном государстве, есть огромное количество смешанных семей. Ничего подобного не произойдет, даже несмотря на принятие этого, мягко говоря, странного закона и стремление властей украинизировать страну», — добавила Митрофанова.

    Глава Россотрудничества: «Искоренить русский язык на Украине невозможно»

    По словам руководителя Россотрудничества, Украина сейчас находится в поиске самоидентификации, и, «отрезая» себя от русского мира, Киев лишается огромного пласта совместной культуры.

    «В этом и есть парадокс всей ситуации. Огромный исторический и духовный пласт, который объединяет Россию и Украину, вычеркнуть не получится. Верю, что ситуация рано или поздно нормализуется», — резюмировала Элеонора Митрофанова.

    Автор: Консатнтин Терехов
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