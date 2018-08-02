Глава Россотрудничества: «Искоренить русский язык на Украине невозможно»

Москва, 2 августа. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала, почему на Украине невозможно искоренить русский язык.

Размышлениями на тему глава ведомства поделилась во время большого интервью изданию «Известия», уточнив, что русский язык не уйдет с Украины, несмотря на все попытки киевских властей «украинизировать» государство.

«Ситуация в стране действительно непростая — русскоговорящему населению сокращают возможность использовать родную речь. Тем не менее искоренить русский язык на Украине невозможно», — с уверенностью сказала Элеонора Митрофанова.

Причины в том, добавляет глава Россотрудничества, что наши страны не только связаны очень тесными отношениями на уровне государств, ну и просто на бытовом, «человеческом» уровне.

«Мы долгое время жили в одном государстве, есть огромное количество смешанных семей. Ничего подобного не произойдет, даже несмотря на принятие этого, мягко говоря, странного закона и стремление властей украинизировать страну», — добавила Митрофанова.

По словам руководителя Россотрудничества, Украина сейчас находится в поиске самоидентификации, и, «отрезая» себя от русского мира, Киев лишается огромного пласта совместной культуры.