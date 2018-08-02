Украина хочет натурализовать трех российских биатлонисток

Киев, 2 августа. Три юные российские биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко будут представлять сборную Украины на международных соревнованиях, в настоящее время они проходят процесс натурализации.

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что россиянки планировали выступать в составе белорусской команды, но в итоге обратились к нему.

«Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая, что в этой возрастной группе испытываем определенный кадровый дефицит», — заявил Брынзак.

Он также отметил, что родители спортсменок являются украинцами. По словам Брынзака, документы на получение российскими биатлонистками украинского гражданства в настоящее время «находятся в стадии оформления».

Ранее 18-летняя Оксана Москаленко и 19-летняя Екатерина Бех не участвовали в международных соревнованиях. Анастасия Рассказова выступала за Россию на этапах юниорского кубка IBU в 2017 году.