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В министерстве транспорта рассказали, как надо обустраивать велодорожки в стране
Общество
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    В министерстве транспорта рассказали, как надо обустраивать велодорожки в стране

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    В министерстве транспорта рассказали, как надо обустраивать велодорожки в стране

    Москва, 2 августа. В российском министерстве транспорта выпустили методические материалы по развитию сети велосипедных дорожек в городах страны.

    По мнению федеральных чиновников отраслевого ведомства, появление велосипедной инфраструктуры в больших и малых городах России повысит удобство передвижения на расстояния до 15 километров.

    Как считают в министерстве транспорта, если россияне будут передвигаться на велосипедах, это позволит в перспективе разгрузить дороги, а также повысить доступность территорий и даже снизить затраты на здравоохранение.

    Как считают эксперты, в России необходимо создавать велосипедные маршруты городского, районного и местного значения. При этом при проектировании также необходимо учитывать интенсивность движения.

    Кроме прочего, администрациям на местах рекомендовано предусмотреть возможность перевозки велосипедов в общественном транспорте, а также озаботится созданием велосипедных парковок, сообщают «Известия».

    Автор: Константин Терехов
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