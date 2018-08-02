В министерстве транспорта рассказали, как надо обустраивать велодорожки в стране

Москва, 2 августа. В российском министерстве транспорта выпустили методические материалы по развитию сети велосипедных дорожек в городах страны.

По мнению федеральных чиновников отраслевого ведомства, появление велосипедной инфраструктуры в больших и малых городах России повысит удобство передвижения на расстояния до 15 километров.

Как считают в министерстве транспорта, если россияне будут передвигаться на велосипедах, это позволит в перспективе разгрузить дороги, а также повысить доступность территорий и даже снизить затраты на здравоохранение.

Как считают эксперты, в России необходимо создавать велосипедные маршруты городского, районного и местного значения. При этом при проектировании также необходимо учитывать интенсивность движения.

Кроме прочего, администрациям на местах рекомендовано предусмотреть возможность перевозки велосипедов в общественном транспорте, а также озаботится созданием велосипедных парковок, сообщают «Известия».