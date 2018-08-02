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Украина
Журналистам могут запретить снимать депутатов в Верховной раде
Общество
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    Журналистам могут запретить снимать депутатов в Верховной раде

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    Журналистам могут запретить снимать депутатов в Верховной раде

    Киев, 2 августа. Работающим в украинском парламенте журналистам могут запретить съемку в здании Верховной рады. Соответствующую инициативу предложили в комитете Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

    Комитет предлагает изымать видеоматериалы журналистов, если они были сделаны без разрешения депутатов.

    Заместитель главы комитета украинского парламента по вопросам свободы слова Ольга Червакова отметила, что предложение ее коллег противоречит законам Украины, сообщает RT. На своей странице в соцсети Facebook Червакова напомнила, что согласно украинскому Уголовному кодексу, за незаконное изъятие собранных журналистом материалов наказание составляет три года тюрьмы.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в Киеве признали, что украинские власти стали главным источником фейков в местных СМИ.

    Автор: Виктор Мальцев
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