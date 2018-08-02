В Мексике нашли черные ящики разбившегося самолета

Мехико, 2 августа. В Мексике нашли оба бортовых самописца разбившегося во вторник самолета Embraer 190.

«Черные ящики, найденные на месте катастрофы, находятся в хорошем состоянии и уже переданы специалистам для работы», — сообщил журналистам гендиректор компании Aeromexico Андрес Конеса.

Также, по словам Конесы, всем пассажирам злополучного рейса, потерявшим весь свой багаж, будут выплачены компенсации.

«Потери будут возмещены на 100%», — отметил руководитель авиакомпании.

В настоящее время в больницах Мексики остаются 22 пассажира рейса Дуранго – Мехико. Всего же на борту самолета во время инцидента было 103 человека, из них пассажиров – 99.

Как напоминает RT, самолет Embraer 190 упал во вторник практически сразу после взлета. Воздушное судно не смогло набрать высоту, опустилось на ВПП, выехало за ее пределы и загорелось.