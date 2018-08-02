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В Мексике нашли черные ящики разбившегося самолета
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    В Мексике нашли черные ящики разбившегося самолета

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    В Мексике нашли черные ящики разбившегося самолета

    Мехико, 2 августа. В Мексике нашли оба бортовых самописца разбившегося во вторник самолета Embraer 190.

    «Черные ящики, найденные на месте катастрофы, находятся в хорошем состоянии и уже переданы специалистам для работы», — сообщил журналистам гендиректор компании Aeromexico Андрес Конеса.

    Также, по словам Конесы, всем пассажирам злополучного рейса, потерявшим весь свой багаж, будут выплачены компенсации. 

    «Потери будут возмещены на 100%», — отметил руководитель авиакомпании.

    В настоящее время в больницах Мексики остаются 22 пассажира рейса Дуранго – Мехико. Всего же на борту самолета во время инцидента было 103 человека, из них пассажиров – 99.

    Как напоминает RT, самолет Embraer 190 упал во вторник практически сразу после взлета. Воздушное судно не смогло набрать высоту, опустилось на ВПП, выехало за ее пределы и загорелось.

    Автор: Алексей Громов
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