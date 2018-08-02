Ученые рассказали о неожиданной пользе алкоголя

Лондон, 2 августа. Умеренно пьющие люди реже страдают деменцией, чем убежденные трезвенники. Об этом со ссылкой на опубликованное в BMJ исследование сообщает The Times.

О неожиданной пользе алкоголя рассказали ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) и университетского колледжа в Лондоне. Они исследовали состояние здоровья более девяти тысяч британских гражданских служащих. Когда исследование началось, все испытуемые были в возрасте от 35 до 55 лет. Участникам исследования предлагали ответить на вопросы об употреблении алкоголя в период с 1985 по 1993 год. На момент публикации исследования, в группе насчитывалось 397 человек с деменцией, диагностированной в среднем возрасте 76 лет.

Ученые учли возраст, пол, профессиональный статус, образование, этническую принадлежность и другие факторы. В результате исследования выяснилось, что риск развития деменции у трезвенников оказался на 50% выше, чем у тех, кто употреблял алкоголь в рамках рекомендуемого в Великобритании максимума — до шести пинт пива или шести бокалов вина в течение недели.

Кроме того, у трезвенников оказался выше шанс развития кардиометаболических расстройств, в том числе инсультов, ишемической болезни сердца и диабета. По мнению ученых, это может иметь связь с риском развития деменции.

Также издание отмечает, что антиоксиданты в составе некоторых алкогольных напитков или связанное с употреблением алкоголя увеличение уровня «хорошего холестерина» могут положительно сказаться на здоровье сердца. А проведенные в феврале исследования показали, что употребление алкоголя в малых дозах может снизить уровень воспаления и помочь мозгу очиститься от вредных веществ, в том числе белков бета-амилоидов, которые также связаны с развитием деменции.

Среди людей, употреблявших алкоголь в количестве, превышающем рекомендованное, риск развития деменции по сравнению с умеренно пьющими был увеличен на 17%. В то же время, риск развития заболевания у пьющих оставался ниже, чем у трезвенников, пока они не превышали норму в три раза. У испытуемых, которые попадали из-за алкогольных расстройств в больницу, риск развития деменции оказался выше на 400%.

Ученые не исключают, что часть трезвенников не употребляют алкоголь из-за проблем со здоровья. По мнению исследователей, это может затруднить интерпретацию связей между употреблением алкоголя и состоянием здоровья.

Авторы исследования также подчеркивают, что учитывая отрицательные последствия употребления алкоголя, такие как нейропсихиатрические расстройства, рак и цирроз печени их выводы «не должны мотивировать трезвенников, начать пить».