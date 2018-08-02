Сирия: власти приступили к реализации госпрограммы восстановления Алеппо

Дамаск, 2 августа. Власти Сирийской Арабской Республики приступили к реализации государственной программы по восстановлению населенных пунктов в провинции Алеппо.

Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора провинции Хамид Кюйно, который отметил что госпрограмма по восстановлению освобожденных от террористов территорий включает в себя три этапа.

«Во-первых, мы должны подготовить инфраструктуру. Второй этап — мы выясняем потребности каждой семьи. Третье — вернуть жителей в свои дома, нужно объяснить им, что здесь теперь безопасно», — пояснил чиновник.

К слову, в провинцию Алеппо из других регионов Сирии, а также Ливана, Иордании и Турции уже вернулись более миллиона человек, которые вынуждены были оставить дома с началом военных действий, сообщает РИА Новости.

Бывшие беженцы активно занимаются земледелием, восстанавливают огороды у своих домов, которые служат источником пропитания. Кроме того, в провинции также активно восстанавливают школы, чтобы как можно скорее возобновить учебный процесс.

Как напоминает «Газета.ru», в разное время с приходом террористов, провинцию вынуждены были покинуть более шести миллионов мирных жителей. Полностью Алеппо была освобождена от бандитов в августе 2017 года.