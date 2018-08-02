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Полицейским собакам в Австрии выдали обувь для защиты лап от жары
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    Полицейским собакам в Австрии выдали обувь для защиты лап от жары

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    Полицейским собакам в Австрии выдали обувь для защиты лап от жары

    Вена, 2 августа. Полицейским собакам в столице Австрии для защиты лап от жары выдали специальную обувь.

    Сообщение на тему распространила пресс-служба городского полицейского управления. Таким образом стражи правопорядка пытаются хоть как-то облегчить работу своих четвероногих помощников.

    Дело в том, что в последние дни температура наружного воздуха в Вене достигает отметки в +30 градусов и выше, под прямыми лучами солнца асфальт нагревается до +50 градусов, что создает неудобства собакам, задействованных в работе полиции.

    Чтобы хоть как-то облегчить жизнь собакам, которым много приходится передвигаться по городу в патруле с полицейскими, на их лапы надели обувь. Кроме того такая обувь помогает защитить лапы собак от острых предметов, лежащих на земле.

    Как уточняет «Газета.ru», при этом в том или другом случае кинолог самостоятельно решает по поведению собаки, можно и нужно ли «обувать» четвероногого полицейского.
     

    Автор: Константин Терехов
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