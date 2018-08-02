WhatsApp стал взимать плату за некоторые сообщения

Вашингтон, 2 августа. Мессенджер WhatsApp стал взимать плату за отправку сообщений.

Впрочем, не со всех подряд и далеко не за все отправления. Платить придется бизнес-пользователям за отправку другим пользователям различного рода рекламных и сервисных сообщений о своих услугах.

«WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами… Сегодня мы предоставляем еще больше возможностей для компаний, которым необходимы более мощные средства для общения с их клиентами», — пояснили в администрации мессенджера.

Что касается стоимости отправки подобного рода сообщений, то она будет разной: в зависимости от страны цена коммерческого отправления будет колебаться от 0,5 до 9 центов.

«Таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка. Кроме того вы можете заблокировать любую компанию одним нажатием», — говорится в блоге мессенджера.

Как напоминают «Известия», WhatsApp, который принадлежит компании Facebook, в настоящее время пользуются более 1,5 миллиарда пользователей по всему миру.